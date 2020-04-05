Украинская армия признала трёх поражённых коронавирусом – свыше роты на карантине

114 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) изолированы и помещены на карантин с подозрением на коронавирус.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
«Сейчас в изоляции находятся 114 человек», – говорится в сообщении.
Официально подтверждён диагноз COVID-19 у трёх военнослужащих.
«В ВСУ зарегистрировано три случая заболевания вызванного коронавирусом», – утверждает пресс-служба Минобороны Украины.
Напомним, ранее из-за распространения пневмонии в войсках Украина потребовала от ОБСЕ надавить на Россию с целью заключения перемирия.
Как сообщал «Новый День», Украина также направила запрос в Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) о предоставлении международной помощи вооружённым силам Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса.
По данным разведки ЛНР, в вооружённых силах Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, в подразделениях на линии фронта свирепствует грипп, сопровождающийся пневмонией.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 05.04.20
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