Киев просит НАТО спасти украинскую армию от коронавируса

Украина направила запрос в Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) о предоставлении международной помощи вооружённым силам Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба ЕКЦРСБК.

«23 марта ЕКЦРСБК получил запрос на предоставление международной помощи от Вооруженных сил Украины в рамках ответа на пандемию коронавируса», – приводит ТАСС сообщение координационного центра.

В свою очередь, ЕКЦРСБК перенаправил украинский запрос государствам-членам НАТО и странам-партнёрам, не входящим в альянс, и попросил их «предоставить гуманитарное содействие Министерству обороны Украины с целью предотвратить распространение вируса в частях Вооруженных сил Украины».

Между тем, в Донбассе, по сообщению официального представителя Народной милиции ДНР Олега Никитина, в подразделениях ВСУ предприняты беспрецедентные меры безопасности, часто наносящие вред и армии, и населению.

«На станции погрузки ВСУ в населённом пункте Артёмовск в настоящее время отмечается скопление военной техники. Командованием карательной операцией отданы указания на проведение санитарной обработки всей ВВТ (вооружения и военной техники) готовящейся к убытию из ООС, с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции.

К нам поступает информация о жалобах со стороны местных жителей на невыносимый резкий запах от химикатов в окрестностях станции погрузки. Кроме того, в результате проведения дезинфекции получили химические отравления четыре боевика 59 бригады ВСУ, которые работали без средств индивидуальной защиты», – доложил Никитин.

«Командование карательной операции проводит санитарную обработку вооружения и военной техники на железнодорожной станции в населённом пункте Рубежное специальным химическим составом. Стало известно, что среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом. В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации», – сообщают, в свою очередь, в Народной милиции Луганской народной республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.20

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