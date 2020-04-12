«Украина или смерть»: Зеленский появился в Донбассе, снова нацепив шеврон с черепом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому понравилось приезжать в Донбасс в камуфляжной куртке с шевроном в виде черепа и надписью «Украина или смерть».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне Зеленский прибыл с инспекцией в зону ООС (бывшая АТО), где за два дня до этого огнём с украинского беспилотника была убита молодая девушка из Горловки (ДНР) и тяжело ранен мужчина.

Президент Украины посетил военный госпиталь, куда поступают заболевшие пневмонией на передовой украинские военнослужащие, и призвал медицинских работников «беречь бойцов», которые «защищают Украину от агрессора».

Отметим, в ноябре прошлого года Зеленский уже надевал куртку с шевроном-черепом, когда приезжал в Донбасс с проверкой воинских частей.

Данная эмблема является официальным символом военизированной «бригады черных запорожцев», которая сформирована из украинских неонацистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.20

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