Оставшаяся без артиллеристов Украина потребовала оформить «перемирие»

Вооружённые силы Украины больше не могут обстреливать Донбасс с прежней интенсивностью – в армии распространяется пневмония.

Тяжёлое эпидемиологическое положение в войсках Киев срочно пытается облечь в «мирную инициативу» по прекращению огня в Донбассе.

Причём Украина просит ОБСЕ «надавить» в этом вопросе на Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», лукавое предложение о «перемирии» озвучила депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии», – заявила Верещук и добавила, что «пока не видела реакции РФ» на предложение генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить все конфликты в мире на время пандемии коронавируса.

Напомним, на днях Украина направила запрос в Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) о предоставлении международной помощи вооружённым силам Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал «Новый День», в вооружённых силах Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, в подразделениях на линии фронта свирепствует грипп, сопровождающийся пневмонией.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.03.20

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