В украинской армии насчитали семь военных, поражённых коронавирусом

С первых чисел апреля до сегодняшнего дня Киев признал семь случаев заражения коронавирусом в вооружённых силах.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о двух последних случаях сообщила пресс-служба Медицинских сил Вооружённых сил Украины.
«9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – говорится в докладе.
Сколько всего военных, которые контактировали с заболевшими, отправлено на карантин – не сообщается. Напомним, на сегодняшний день известно об одном умершем.
В то же время, эксперты отмечают, что во всех случаях речь идёт исключительно о военных частях, расположенных вне зоны проведения карательной операции в Донбассе.
Между тем, в украинских подразделениях в зоне ООС (бывшая АТО) свирепствует грипп и распространяется пневмония.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 09.04.20
Жители подконтрольного Киеву Донбасса требуют государственного статуса для русского языка. / В Севастополе выявлен новый случай коронавируса. / Крым и Севастополь оказались в нижней половине рейтинга регионов России по комфортности городской среды. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube