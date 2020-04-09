В украинской армии насчитали семь военных, поражённых коронавирусом

С первых чисел апреля до сегодняшнего дня Киев признал семь случаев заражения коронавирусом в вооружённых силах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о двух последних случаях сообщила пресс-служба Медицинских сил Вооружённых сил Украины.

«9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – говорится в докладе.

Сколько всего военных, которые контактировали с заболевшими, отправлено на карантин – не сообщается. Напомним, на сегодняшний день известно об одном умершем.

В то же время, эксперты отмечают, что во всех случаях речь идёт исключительно о военных частях, расположенных вне зоны проведения карательной операции в Донбассе.

Между тем, в украинских подразделениях в зоне ООС (бывшая АТО) свирепствует грипп и распространяется пневмония.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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