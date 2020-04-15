Украинская армия сообщила о 23 поражённых коронавирусом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) признали 23 случая заражения коронавирусом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новых 4 заболевших за последние сутки сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 15 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 23 случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел и один скончался», – говорится в докладе.

На карантин помещено 307 военнослужащих.

Пять дней назад, 10апреля, число заражённых коронавирусом в ВСУ насчитывало 7 человек.

Как сообщал «Новый День», в украинских подразделениях в зоне ООС (бывшая АТО) свирепствует грипп и распространяется пневмония.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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