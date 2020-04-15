В украинскую нацгвардию проник коронавирус

На Украине заразился коронавирусом военнослужащий национальной гвардии, костяк которой составляют бывшие боевики националистических батальонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о первом случае случае заболевания COVID-19 заявили в пресс-службе военизированной полицейской организации, основанной министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

«У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Заболевший доставлен в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел.

В данный момент в харьковской бригаде нацгвардии проводятся экстренные профилактические меры по выявлению и определению на карантин всех контактировавших с заразившимся военнослужащим.

В казармах бригады 3 раза в сутки проводится дезинфекция.

Напомним, в вооружённых силах Украины (ВСУ) зафиксировано 23 заразившихся коронавирусом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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