Украинская армия потеряла две с половиной роты в войне с коронавирусом

Число отправленных на карантин украинских военнослужащих достигло 274 человек. За последние сутки заразились коронавирусом 5 военных. Общее число больных – 28.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Медицинских сил Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Все заболевшие служат в Черновицком, Запорожском и Харьковском гарнизонах.

Отметим, что по-прежнему украинское командование ничего не сообщает об эпидемиологической обстановке на линии фронта в Донбассе, где среди военнослужащих распространяется пневмония.

«К 07:00 16 апреля в ВСУ всего зарегистрировано 28 случаев заболевания Covid-19. Из них 1 человек выздоровел и 1 умер. На изоляции находятся 274 человека», – говорится в сообщении Медицинской службы ВСУ.

Как сообщал «Новый День», накануне заразился коронавирусом военнослужащий национальной гвардии Украины (МВД), костяк которой составляют бывшие боевики националистических батальонов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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