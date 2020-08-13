Без всяких обстрелов: украинская армия несёт потери в Донбассе

Так называемая Операция объединённых сил (бывшая АТО) Украины в Донбассе постоянно сопровождается «небоевыми потерями» – либо в результате болезней и плохого медобслуживания, либо перестрелок на почве пьянства, либо подрывов на собственных минах, учёт которых не ведётся, а места закладки должным образом не фиксируются.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередном инциденте со смертельным исходом сообщили в командовании «объединённых сил».

«Боевых потерь среди личного состава объединенных сил нет. Вместе с тем, командование объединенных сил сообщает, что 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава объединенных сил.

Один из них, к сожалению, погиб, другой – получил ранения. Раненый воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка», – говорится в сообщении командования ООС.

Напомним, договорённость о перемирии, достигнутая 27 июля между Киевом и ЛДНР, пока сохраняется. Режим тишины действует без значительных нарушений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.20

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