Хаос и паника: украинская армия потеряла две десантных бронемашины

После начала активных ответных действий вооружённых сил ДНР и ЛНР на украинские обстрелы в вооружённых силах «Незалежной» возник хаос на линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

«Бессистемное минирование и хаотичное перемещение украинских боевиков на переднем крае, привело к подрыву на своих же минах БРДМ из состава 10 бригады ВФУ (вооружённые формирования Украины – прим.«НД»), при этом двигающаяся следом вторая БРДМ не справилась с управлением и врезалась в первую. Как следствие, двое военнослужащих погибли на месте и еще пятеро получили ранения средней тяжести», – цитирует «ПолитНавигатор» представителя УНМ ДНР.

Напомним, недавно артиллерия ДНР ответным ударом уничтожила огневые точки украинских миномётчиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.20

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