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Пятница, 29 мая 2020, 17:25 мск

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В Донбассе ответным огнём уничтожен артиллерийский расчёт украинской армии

Фото: скрин видео НМ ЛНР

Бойцы Народной милиции (вооружённые силы ЛНР – прим. «НД») Луганской народной республики уничтожили огневую позицию украинской армии, откуда вёлся обстрел жилых домов и инфраструктуры республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Для подавления огневой активности боевиков были приняты адекватные меры. В ходе ответного огня из незапрещенного минскими договоренностями вооружения огневая точка противника, с которой каратели регулярно терроризировали мирных жителей республики, была уничтожена», – доложил представитель НМ ЛНР.

По его словам, ответным огнём бойцов республики были уничтожены двое украинских военнослужащих и трое ранены.

«Хотим напомнить украинским военнослужащим о неотвратимости воздействия за свои преступные действия: на каждый выстрел, выпущенный в сторону республики, вас ждет соизмеримый ответ», – приводит РИА Новости слова Осадчего.

Напомним, недавно мотострелковые части и танковые подразделения ЛНР выдвинулись в районы сосредоточения в непосредственной близости от линии фронта.

Как сообщал «Новый День», главы ДНР и ЛНР объявили боевую готовность на фоне резкого увеличения обстрелов со стороны Украины.

Отныне артиллерия народных республик Донбасса будет отвечать на каждый украинский обстрел. Кроме того, армия ЛДНР готова отбросить украинские войска от линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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