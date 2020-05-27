В Донбассе вслед за мотострелками на передовую выдвинулись танки ЛНР

Танковые подразделения Народной милиции (вооружённых сил – прим.«НД») Луганской народной республики заняли позиции в районах сосредоточения в непосредственной близости от линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба командования республики.

«Во исполнение указа главы ЛНР в полную боевую готовность приведены личный состав и техника Народной милиции, которые готовы к решительному марш-броску и стабилизации обстановки на передовой. Танковые подразделения НМ выведены в районы сосредоточения, где их местоположение не противоречит Минским договорённостям, но позволяет в случае необходимости оперативно выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите ЛНР», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мотострелковые подразделения Народной милиции ЛНР заняли районы вблизи передовых позиций.

Как сообщал «Новый День», в Кремле поддержали ЛДНР и предупредили, что украинские обстрелы ведут к непредсказуемым последствиям в Донбассе.

Недавно главы ДНР и ЛНР объявили боевую готовность на фоне резкого увеличения обстрелов со стороны Украины.

Отныне артиллерия народных республик Донбасса будет отвечать на каждый украинский обстрел. Армия ЛДНР готова отбросить украинские войска от линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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