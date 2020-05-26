Мотострелковые части ЛНР заняли передовые позиции по приказу главы республики

Мотострелковые подразделения Народной милиции (вооружённых сил – прим. «НД») Луганской народной республики заняли районы сосредоточения в непосредственной близости от передовых позиций линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

«В связи с обострившейся обстановкой на линии боевого соприкосновения на участке Золотое-5 – Донецкий, а также в виду участившейся агрессии украинской армии в отношении мирного населения республики, в результате которых ранения получают мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура, главой ЛНР издан указ о приведении в полную боеготовность подразделений Народной милиции. Благодаря умелой и слаженной работе командования, а также высокому уровню подготовки личного состава, приказ главы республики был выполнен точно и в срок.

В частности, мотострелковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки на передовой. На данный момент мотострелковые подразделения Народной милиции пребывают в готовности отразить любую агрессию Украины, подавить огнём и принудить вооружённые формирования противника к прекращению преступных действий в отношении мирного населения ЛНР», – сообщает командование республики.

«Наши подразделения полностью готовы дать отпор агрессору. Личный состав успешно прошёл боевое слаживание и способен к задаче по защите наших граждан и суверенитета республики», – приводит «ПолитНавигатор» слова бойца Народной милиции с позывным «Сокол».

Напомним, сегодня в Кремле поддержали ЛДНР и предупредили, что украинские обстрелы ведут к непредсказуемым последствиям в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.20

В Кремле поддержали ЛДНР и предупредили, что украинские обстрелы ведут к непредсказуемым последствиям в Донбассе. / США инициировали репрессии против украинских депутатов, раскрывших деятельность американских биолабораторий. / В Киеве обнародованы документы о биологическом оружии в 13 лабораториях США на Украине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»