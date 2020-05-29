В Луганске объяснили Украине, как спастись от ответного огня артиллерии ЛНР

Киев должен безусловно придерживаться договорённостей о режиме прекращения огня в Донбассе. Кроме того, от представителей Зеленского в Трёхсторонней контактной группе в Минске ждут согласия на модификацию устаревшего соглашения о прекращении боевых действий.

Только в этом случае ЛНР и ДНР отменят режим боевой готовности и отведут свои танковые и мотострелковые подразделения от линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Луганска на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Вопрос полной боеготовности ЛДНР был в центре внимания во время переговоров ТКГ. Своего разрешения данный вопрос не получил. Позиция украинской стороны – отмена режима полной боевой готовности. Почему-то такая позиция существует при той риторике, что Украина не признает ЛНР и ДНР. Режим боевой готовности у них вызывает панический страх.

В то же время мы настаиваем на том, что наши договоренности о прекращении огня должны действовать. Заявление от 17 июля прошлого года сегодня формально действует, но требует модификации и обеспечения исполнения сторонами», – цитирет news-front.info Владислава Дейнего.

Как сообщал «Новый День», главы ДНР и ЛНР объявили боевую готовность на фоне резкого увеличения обстрелов со стороны Украины.

Артиллерия народных республик Донбасса отвечает на каждый украинский обстрел. Противник несёт потери в живой силе и технике. Кроме того, армия ЛДНР готова отбросить украинские войска от линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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