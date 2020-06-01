И включить США и Великобританию: Киев предложил удалить Россию из переговоров по Донбассу

Урегулирование конфликта в Донбассе должны решать Украина, США и Великобритания в новом формате на основе «Будапештского меморандума» (не обязывающие гарантии безопасности Украине за отказ от ядерного оружия. Подписан США, Великобританией, Россией и Украиной в 1994 году).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в аналитической статье для Атлантического совета (исследовательской структуры НАТО) написал назначенный президентом Зеленским глава украинской делегации на переговорах в Минске, министр «по делам неподконтрольных территорий» Алексей Резников.

По задумке Резникова, в новом «Будапештском формате» консультации по урегулированию в Донбассе будут проходить без участия России, так как она своей «агрессией» исключила себя из списков гарантов украинской безопасности и «стала оккупационной силой». После того, как стороны выработают меры, то с ними ознакомят Москву для подписания.

«Будапештский формат со временем даст возможность для нового взаимодействия с Кремлем», – рассуждает представитель Зеленского.

По словам Резникова, Минский формат будет сохранён только для работы по обмену пленными. Что будет с «нормандским форматом», где задействованы Берлин и Париж, – не уточняется.

Отметим, что Киев предпринимает едва ли не ежедневные шаги для пересмотра или вовсе отказа от Минских соглашений.

В Донбассе уже предупредили, что эти попытки приведут к возврату печальных для Киева событий 2014-2015 года, когда украинская армия была разгромлена в многочисленных котлах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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