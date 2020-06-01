Украина поднимет вопрос о введении Европой полного эмбарго на российские энергоносители

Украинская делегация в Берлине по консультациям в рамках «нормандского формата» намерена поднять перед ведущими странами Евросоюза вопрос об усилении санкционного режима против России, а также введения эмбарго на поставки из России любых энергоносителей в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил назначенный президентом Зеленским глава украинской делегации на переговорах в Минске, министр «по делам неподконтрольных территорий» Алексей Резников.

Напомним, Резников был назначен министром «по делам оккупрированных территорий» 10 февраля 2020 года. Он известен тем, что фактически завёл в тупик политическую часть переговорного процесса в Минске, постоянно предлагая пересмотреть соглашения.

Представитель Зеленского настаивал на предварительном разоружении всех военных формирований ЛДНР и передаче границы с Россией под контроль Украины до проведения выборов в Донбассе.

Накануне Резников отметился тем, что предложил удалить Россию из переговоров по Донбассу и включить туда США и Великобританию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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