Киев вознамерился «разоружить Донбасс» уже в августе

Минские соглашения не могут быть выполнены в их нынешнем виде.

Украина готова следовать минскому процессу только в том случае, если Москва вернёт Киеву контроль над границей в Донбассе, а до этого необходимо «разоружить и демобилизовать» Народную милицию (вооружённые силы – прим. «НД») ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам «временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников.

«Мы сегодня говорим и даем сигнал и мировому сообществу, нашим партнерам – немцам, французам – в первую очередь, и не только им, в том числе и России, что мы действительно настроены на установление мира и восстановление территориальной целостности, мы говорим, что мы готовы проводить выборы, в том числе, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей...

А это означает вывод иностранных российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований и установление других условий безопасности, а также установление контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, несмотря на то, что иначе написано в «Минских соглашениях», к сожалению...

Чтобы там (осенью) можно было провести законные выборы, согласно Копенгагенского стандарта и украинского законодательства, там должна быть безопасная территория, соответственно, где-то в августе месяце должны быть выведены оттуда войска и проведено разоружение и демобилизация», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского вице-премьера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.20

Украинский дипломат призвал Зеленского решить вопрос Донбасса по приднестровскому сценарию. / Обсерваторы в Крыму будут платными. / В Крыму образовался новый массовый очаг COVID-19: контактных сотни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»