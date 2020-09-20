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Понедельник, 21 сентября 2020, 00:21 мск

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Завоевание Донбасса вопрос времени – назначенец Зеленского

Резников. Фото: hvylya.net

«Мощная украинская армия» рано или поздно возьмёт под контроль территорию Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

При этом он утверждает, что украинская армия «возьмёт Донбасс», даже не применяя силы.

«Я верю, что эта война окончится победой Украины Я убеждён, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса», – приводит слова Резникова радио «Говорит Москва».

Назначенец Зеленского в Донбассе добавил, что Киев никогда не пойдёт на прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

Ранее Резников отвёл четверть века на «исправление ментальности» Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.09.20

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