Завоевание Донбасса вопрос времени – назначенец Зеленского

«Мощная украинская армия» рано или поздно возьмёт под контроль территорию Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

При этом он утверждает, что украинская армия «возьмёт Донбасс», даже не применяя силы.

«Я верю, что эта война окончится победой Украины Я убеждён, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса», – приводит слова Резникова радио «Говорит Москва».

Назначенец Зеленского в Донбассе добавил, что Киев никогда не пойдёт на прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

Ранее Резников отвёл четверть века на «исправление ментальности» Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.09.20

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