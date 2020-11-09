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Понедельник, 9 ноября 2020, 04:43 мск

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Крым легче вернуть, чем Донбасс – вице-премьер Украины

Резников. Фото: hvylya.net

Киеву легче осуществить «возвращение Крыма в состав Украины», чем реинтегрировать Донбасс, поскольку на полуострове не было продолжительных боевых действий с многочисленными жертвами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

«Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину, полноценно как оккупированной территории, сегодня более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито», – заявил Резников.

«Проблему Крыма» украинский вице-премьер предложил решать с помощью «гибридных ходов».

«Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть такие же гибридные ходы», – рассуждает Резников.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.11.20

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