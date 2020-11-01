Вице-премьер Украины вознамерился излечить «ментально больной Донбасс»

Украина будет долго «лечить» Донбасс военно-полицейскими мерами, но не отдаст его России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер-министр – министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

По его словам, главное для Украины сейчас не торопиться включать в свой состав ДНР и ЛНР, так как они представляют собой «опухоль», с которой «неизвестно, что делать».

«Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма», – рассуждает украинский вице-премьер.

Напомним, ранее Резников заявлял, что быстрое включение Донбасса в состав «Незалежной» стало бы опрометчивым шагом – небезопасным для украинской государственности.

По его мнению, даже в случае «ликвидации» народных республик Донбасса на их «безопасную реинтеграцию» потребуется около 25 лет. Поэтому необходимо установить в Донбассе на долгие годы особый военно-полицейский режим после «взятия контроля» над границей с РФ.

Позже Резников утверждал, что «мощная украинская армия» рано или поздно возьмёт под контроль территорию Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.20

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