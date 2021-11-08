«Этот галичанин натворит бед» – в Киеве предупредили об опасности нового главы Минобороны Украины

Недавно назначенный министром обороны «Незалежной» выходец из Западной Украины националист Алексей Резников отличается тем, что на всех предыдущих должностях пытался реализовать на практике крайне радикальные и деструктивные русофобские идеи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, кабинет Зеленского предпочёл Резникова военным профессионалам именно потому, что новый глава Минобороны умеет «правильно сформулировать и донести» политику киевского режима. Кроме того, ничего не понимающий в военном деле гражданский во главе украинского министерства обороны полностью устраивает западных покровителей Киева.

«Характеристики команды Зеленского определяются по принципу – ты можешь дать пресс-конференцию и рассказать, как и что, интерпретировать всё. Не можешь? Поменяем на того, кто может. Вот, Резников, например, может. Хотя он никакого отношения к обороне, армии – в жизни не имел, и я думаю, вообще плохо понимает, что это за ведомство, за которое он должен отвечать в качестве министра...

Но президент знает, что если Резников придёт на пресс-конференцию, то объяснит людям, что президент Зеленский – лучший главнокомандующий за все времена существования украинского государства за полторы тысячи лет, и он действительно умеет говорить», – отметил эксперт.

«Мы же помним, как господин Резников говорил, что надо делать с Донбассом, что это раковая опухоль. Он является одним из основных авторов закона о переходном периоде оккупированных территорий. Если бы ознакомились с этим законом, поняли, что этот человек, в случае, если бы ему удалось получить контроль над этими территориями, то, как бы он себя повёл с теми людьми, которые там живут. Не вдаваясь в детали, из всего понятно, что это радикально настроенный человек, галичанский националист, который на должности министра обороны может наделать много бед», – предупреждает политолог.

«Самое главное, он говорит то, что хотят услышать покровители нынешней украинской власти на Западе – в США, в Брюсселе. Там скажут: хорошо, правильно говорит министр. Кроме того, они скажут: министр обороны ничего не понимает в военных делах, и это хорошо, это же по-европейски.

Вот, в Европе есть министр обороны Германии, которая несёт регулярно какой-то бред (применить ядерное оружие против РФ – прим.«НД»), не понимая сути своих слов. Нормально, и у нас будет такой министр непрофессиональный, политик, который устраивает политическую верхушку Зеленского. Говорят, что он друг главы офиса президента, поэтому они их устраивает, и будет для них хорошим министром. Вот мотивация того, что говорит Резников», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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