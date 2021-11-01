На Украине ушел в отставку вице-премьер Резников

Вице-премьер правительства Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление на увольнение зарегистрировано в аппарате Верховной рады Украины.

Ранее сообщалось, что Резникова прочат в министры обороны. Одним из претендентов на освободившееся кресло министра по вопросам реинтеграции называют депутата Рады от партии «Слуги народа» Ирину Верещук.

Украина, Платон Ефимчук

Украина. Другие новости 01.11.21

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