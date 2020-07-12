Киев намерен привлечь США для срыва Минских соглашений

Состав западных стран, участвующих в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, необходимо расширить за счёт США и Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер и министр «по вопросам оккупированных территорий», глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

По его словам, участие Берлина, Парижа и ОБСЕ недостаточно для полноценного диалога Украины с Российской Федерацией по Донбассу.

Отметим, Вашингтон, хотя и не участвует официально в «нормандском формате», поддерживает Киев в его стремлении пересмотреть Минские соглашения.

«Мы точно заинтересованы в том, чтобы диалог, который ведется сегодня с Российской Федерацией при помощи ОБСЕ в минском формате и в «нормандском формате» при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США, как минимум», – приводит ТАСС слова Резникова, прозвучавшие в эфире украинского телевидения.

Напомним, ранее Резников предлагал вообще исключить Россию из переговорного процесса в «нормандском формате».

Между тем, сегодня в Евросоюзе заявили, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно только через безусловное выполнение сторонами Минских соглашений.

Кроме того, в Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины, поэтому Киев обязан пойти на прямой диалог с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.20

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