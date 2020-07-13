Париж отказал Киеву в проведении «нормандского саммита»

Франция отреагировала на настойчивое желание Киева провести уже в августе встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине.
Как передаёт корресспондент РИА «Новый День», о том, что такая встреча пока невозможна, заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.
По его словам, нельзя проводить «встречу ради встречи», пока не выполнены договорённости предыдущего саммита в «нормандском формате» в Париже.
«Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита «нормандского формата» в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате ", – сказал Этьен де Понсен и добавил, что стороны конфликта должны продолжить переговоры в минской трёхсторонней группе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 13.07.20
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