«В центре внимания»: Меркель и Путин обсудили Донбасс

Канлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели сегодня телефонные переговоры. На первом месте была тема урегулирования в Донбассе и выполнение сторонами Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии», – приводит ТАСС слова Зайберта.

Напомним, что украинская сторона дезавуировала все договорённости, которых недавно достигли помощники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине.

После чего, ЕС и Франция напомнили Киеву о необходимости полного выполнения Минских соглашений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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