Киев дезавуировал все договорённости по Донбассу, согласованные в Берлине

Украина отказалась от всех договорённостей, достигнутых на встрече советников лидеров стран «нормандской четвёрки» 3 июля в Берлине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что с украинской стороной были чётко согласованы конкретные пункты по обмену пленными, безопасности на линии разграничения и особого статуса для Донбасса. Однако на первой же встрече в рамках Трёхсторонней контактной группы в Минске Киев дезавуировал все договорённости.

«По всем этим трем направлениям было достигнуто понимание (в Германии – прим. «НД»), эти понимания должны были быть формализованы в решениях контактной группы, которая на днях закончилась. По всем трем договоренностям украинская делегация в Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили на это внимание. Дмитрий Козак соответствующее послание направил свои коллегам», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Тем не менее, по его словам, Москва продолжит придерживаться «прагматичного» подхода в «минском процессе».

«Мы ежедневно слышим из Киева официальные заявления, которые просто разрушают все те договоренности, которые закреплены Советом Безопасности по итогам «Минска». Во-вторых, при всем при том мы ведем прагматичный разговор с тем, чтобы согласовать конкретные шаги по продвижению по всем аспектам минского документа», – добавил Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.20

Забитые пляжи и улицы: туристы в Крыму и Сочи просят открыть Турцию. / У пещеры «Таврида» началось строительство экскурсионного выхода. / В Севастополе подтвержден еще один случай Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»