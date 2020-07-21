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Вторник, 21 июля 2020, 16:48 мск

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Зеленский дезавуировал все громкие заявления Москвы по «нормандскому формату»

Фото: livestory.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия согласовала и даже «понимает важность» встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

Как сообщал «Новый День», ранее в Кремле и МИД РФ категорически отрицали возможность нормандского саммита на высшем уровне, пока Киев не выполнит все взятые на себя обязательства в рамках «нормандского формата» на предыдущей встрече в Париже в декабре прошлого года.

Москва настаивала на прямых переговорах Киева с Донбассом, предоставлении ЛДНР особого статуса и объявления амнистии для участников вооружённого конфликта. Однако в Киеве прямо отказались от выполнения этих условий.

Тем не менее, Владимир Зеленский уверенно заявляет, что скоро будет официально объявлено о дате проведения саммита.

«Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны. И есть согласования, что РФ тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как важно для нас встречаться в этом формате... Мы ожидаем в ближайшее время даты проведения саммита в «нормандском формате», – заявил Зеленский.

По его словам, в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске стороны близки к договорённостям по прекращению огня на линии фронта.

«Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа Минского процесса. Я, честно говоря, жду, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня», – добавил украинский президент.

Отметим, что «договорённости о прекращении огня» регулярно принимаются в ТКГ и затем регулярно нарушаются украинской армией, которая не прекращает обстрелы Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.07.20

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