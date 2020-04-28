Кремль с интересом ждёт, когда Зеленский выполнит «домашнюю работу»

В Кремле с интересом наблюдают за тем, каким образом Киев намерен выполнить все взятые на себя обязательства в рамках «нормандского формата» в декабре прошлого года в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, интересуют ли ещё Кремль вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

«Конечно, интересуют. Еще как интересуют. Нас очень интересует... наши, собственно, президенты собирались в Париже в декабре, собственно, они решили сделать «домашнюю работу» до того, как встретиться в следующий раз в Берлине на высшем уровне.

«Домашняя работа» пока не сделана. Поэтому нас, конечно, интересует в том плане, что, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную «домашнюю работу». Это чрезвычайно важный вопрос, причем и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», – цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет даже договариваться о новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», пока Украина не выполнит все взятые на себя обязательства на парижском саммите в декабре прошлого года и не начнёт прямой диалог с народными республиками Донбасса.

Как сообщал «Новый День», ранее известный на Украине политолог Михаил Погребинский заявил, что Москве нет никакого смысла разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле должны поступать с ним так же, как в своё время с Петром Порошенко – не отвечать на звонки.

По его мнению, украинский президент своим поведением со всей очевидностью продемонстрировал, что не собирается выводить российско-украинские отношения в конструктивное русло.

Симферополь, Валентин Карамазов

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