Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского

Москве нет никакого смысла разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле должны поступать с ним так же, как в своё время с Петром Порошенко – не отвечать на звонки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

По его мнению, украинский президент своим поведением со всей очевидностью продемонстрировал, что не собирается выводить российско-украинские отношения в конструктивное русло.

«Если эмоционально подходить к сегодняшним отношениям Москвы и Киева, то я вообще считаю, что после того, что уже наговорил наш президент, с ним вообще разговаривать бессмысленно. Москва не должна с ним разговаривать точно так же, как с какого-то момента Путин перестал брать трубку, когда звонил Порошенко.

Он перешёл целый ряд всяких красных линий. Рассказывал, что украинский фронт освободил Освенцим, что Россия несёт ответственность за Холокост – до такого ещё не додумывались даже самые серьёзные враги России на Западе», – констатировал политолог.

Погребинский также привёл в пример абсолютное нежелание Зеленского выполнять подписанные им договорённости на нормандском саммите в Париже .

«Человек ляпает языком, человек абсолютно безответственный. Например, он хочет следующей встречи в «нормандском формате»… есть ряд пунктов, которые согласовали и он подписался.

Есть пункт – имплементация формулы Штайнмайера. Прошло четыре месяца – и ни одного шага для этого не только не сделано, но даже президент регулярно повторяет, что он и не будет это делать.

Не будет, потому что то, что он сказал Шустеру (в телевизионной программе – прим. «НД»), как раз говорил о том, что он не собирается этого делать. Ну как с тобой встречаться, о чём с тобой можно после этого разговаривать?» – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет даже договариваться о новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», пока Украина не выполнит все взятые на себя обязательства на парижском саммите в декабре прошлого года и не начнёт прямой диалог с народными республиками Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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