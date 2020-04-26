«Никогда»: Лавров исключил новую встречу Путина с Зеленским до выполнения Киевом всех обязательств

Москва никогда не будет даже договариваться о новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки», пока Украина не выполнит всех взятых на себя обязательств на парижском саммите в декабре прошлого года и не начнёт прямой диалог с народными республиками Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подтвердил, что видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» состоится и Россия выскажет своё видение проблемы, но «какого-то результата» не ожидает.

«Мы действительно запланировали на следующей неделе проведение видеоконфренции министров иностранных дел «нормандского формата», – сообщил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что на предыдущей встрече в Париже лидеры «четвёрки» договорились о том, что советники на уровне МИД стран будут приглядывать за ситуацией и выполнением сторонами принятого меморандума. С тех пор украинской стороной был частично исполнен лишь один пункт – незначительный обмен пленными. Всё остальное, о чём договаривались в Париже, не выполнено. И не выполнено не повине республик Донбасса.

Украина продолжает обстрелы. Разведение сил и средств не происходит даже на тех трёх участках линии разграничения, которые предложил Зеленский в Париже. Не осуществляется разминирование, не восстанавливаются экономические связи. Кроме того, имеет место полный саботаж политических договорённостей: имплементация «формулы Штайнмайера» и закрепление особого статуса Донбасса в украинском законодательстве на постоянной основе.

Сорвана также повестка следующего саммита в Берлине – выборы в Донбассе. Зеленский вновь требует контроль над границей с РФ – что противоречит Минским соглашениям.

«Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всём этом мы говорили многократно в Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность всё-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить «давайте скорее собираться в Берлине».

Им важно демонстрировать то, что они встречаются в «нормандском формате», и одновременно – как можно меньше внимания уделять Контактной группе (в Минске), где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском. Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы «нормандский формат» стал единственным каналом разговора по минским договоренностям.

Они считают, что в рамках этого «нормандского формата» есть Россия в качестве «страны-агрессора», а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить всё то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжёлая ситуация», – констатировал глава МИД РФ и добавил, что в таких условиях не может быть и речи о новой встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

«Завершу только одной фразой. Мы никогда не будем даже договариваться о новом саммите, пока не будут честно и полноценно, и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже. А для их выполнения нет другого пути, кроме как вести себя (Киеву) правильно и достигать договорённостей в (минской) контактной группе напрямую с Донецком и Луганском», – заключил Лавров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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