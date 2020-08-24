В Киеве намекают, что Лаврову некуда деваться

Все министры иностранных дел стран «нормандской четвёрки», кроме российского, заявляют о необходимости встречи в «нормандском формате». Мало того, уже названы примерные сроки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я благодарен министру иностранных дел ФРГ Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел Нормандского формата. Должны использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине (на высшем уровне)», – написал Кулеба в твиттере и добавил, что ориентировочным сроком является сентябрь.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких встреч в «нормандском формате» не будет до тех пор, пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства на прошлом саммите в Париже.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.08.20

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