«Мне обидно» – глава МИД Украины пожаловался на отказ Лаврова разговаривать с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не желает общаться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и не отвечает на его звонки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Кулеба рассказал украинскому изданию «Новое время».

По словам чиновника, он собирался обсудить с российским коллегой очередное обострение в Донбассе, однако его отказались соединять с Сергеем Лавровым.

Кулеба выразил недоумение, так как считает, что последний раз, на встрече в «нормандском формате» в Париже, они с Лавровым провели встречу и, «по-моему, нормально поговорили».

«Я, конечно, слез не лил, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить», – пожаловался Кулеба и добавил, что «даже когда все уже переругались и не хотят друг с другом разговаривать, министр иностранных дел должен оставаться каналом коммуникации».

Между тем, это не первая попытка главы МИД Украины пообщаться с министром иностранных дел РФ после парижского саммита. В сентябре текущего года он анонсировал в СМИ «срочную беседу» с Сергеем Лавровым, однако она не состоялась по причине занятости Лаврова другими «срочными делами».

Напомним, в Москве заявили недавно, что встреча Путина с Зеленским невозможна, пока Киев не выполнит все взятые на себя обязательства в рамках «нормандского формата».

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