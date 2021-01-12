Глава МИД Украины пригласил в Киев представителей России обговорить «возвращение Крыма»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил российских представителей на саммит «крымской платформы», который должен пройти в мае в Киеве с участием Великобритании, Турции и США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министр озвучил своё издевательское приглашение в интервью украинским СМИ, отвечая на провокационный вопрос журналиста, будет ли присутствовать на саммите российская делегация.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке дня переговоров будет только один вопрос – модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановления суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории. Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Напомним, ранее МИД Украины по инициативе Кулебы объявил о создании «крымской платформы» (международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже Россию.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Отметим, что российский коллега главы МИД Украины Сергей Лавров перестал отвечать на звонки Кулебы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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