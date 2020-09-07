Недосуг: Лавров отказался общаться с главой МИД Украины

Глава МИД Украины Дмытро Кулеба сообщил, что анонсированная им «срочная беседа» с Сергеем Лавровым не состоялась по причине занятости министра иностранных дел РФ другими срочными делами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал на украинском телевидении, отвечая на вопрос журналистов о причине несостоявшегося разговора.

Напомним, 7 сентября Кулеба разразился возмущённой публикацией в Фейсбуке и инициировал «срочную беседу» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после того, как двое украинских военнослужащих подорвались на собственном фугасе. Ещё один был ранен ответным огнём Народной милиции ЛНР и впоследствии скончался.

Глава МИД Украины утверждает, что поначалу в МИД РФ отреагировали на его требование «довольно оживлённо».

«Несмотря на поздний час, когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная. Но потом, сегодня утром, мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку. И неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию.

Потому я готов, жду разговора. Я считаю, что, когда убивают на Востоке украинского солдата, то единственная сторона, с которой надо говорить – это РФ. И именно такое поручение дал мне вчера президент – переговорить с Лавровым», – оправдался Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.09.20

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