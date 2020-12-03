Турция приветствует антироссийскую инициативу Украины по «крымской платформе»

Турция намерена укреплять военно-промышленное сотрудничество с Украиной и приветствует создание Киевом международной переговорной площадки «крымская платформа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «крымской платформы», – приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Напомним, ранее МИД Украины по инициативе Кулебы объявил о создании «крымской платформы» (международной площадки «для обсуждения возвращения Крыма Украине») и призвал присоединиться к ней страны ЕС, Турцию, США и даже Россию.

В России уже назвали эту инициативу абсурдом и провокацией, направленной на обострение обстановки вокруг полуострова и препятствование сотрудничеству Крыма с другими государствами.

Симферополь, Иван Капустин

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