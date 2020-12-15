Киев договорился с турками о поставках на Украину ударных беспилотников и боевых корветов

Министерство обороны Украины подписало сегодня в Киеве соглашение с турецкими военными предприятиями и чиновниками о поставках, продаже технологий и последующем производстве на территории «Незалежной» ударных БПЛА и корветов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Кроме того, подписан меморандум о долгосрочном военном сотрудничестве и усилении оборонительных способностей и боевых возможностей украинской армии, а также военно-морских сил Украины в Черноморско-Азовском регионе.

«Министр обороны Украины Андрей Таран сегодня подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд вооруженных сил Украины. Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом директората оборонной промышленности Турецкой республики Исмаилом Демиром», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы украинского оборонного ведомства.

Ранее министерства обороны Украины и Турции подписали долгосрочное военное соглашение, предусматривающее «стратегическое взаимодействие» армий двух стран в Чёрном и Азовском морях, а также поставки турецких вооружений Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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