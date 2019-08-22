«Друг» Эрдоган поставит на Украину четыре тысячи новых пулемётов

Турция направила для украинской армии две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5 собственной сборки.

В ближайшее время будет поставлено ещё две тысячи штук стрелкового оружия данной марки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на директора турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюша.

По словам Гюмюша, турецкое оборонное предприятие производит пистолеты-пулеметы MP-5 по лицензии немецкой Heckler & Koch с 1984 года.

«Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили Украине 2 тысячи единиц. Можем сказать, что за короткий срок как для зарубежья. 2 тысячи единиц еще отправим», – приводит «ПолитНавигатор» цитату Гюмюша изданию.

По словам экспертов, в какие именно украинские части будут направлены пулемёты и попадут ли они на линию фронта в Донбассе, станет известно из сводок командования ЛДНР об очередных хищениях на складах ВСУ.

Напомним, недавно президент Турции Эрдоган, приветствуя у себя украинского коллегу Зеленского, заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма». И заверил, что защита основных прав и свобод в Крыму «остаются приоритетом для Анкары».

Симферополь, Валентин Карамазов

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