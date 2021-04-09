Зеленский проведёт закрытую встречу в Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о «закрытой встрече» в Анкаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Визит Зеленского в Турцию состоится в субботу, 10 апреля. Переговоры пройдут в рамках украино-турецкого «Совета стратегического сотрудничества высокого уровня».

Сообщается, что темой отдельной беседы Эрдогана с Зеленским станет ситуация в Донбассе, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее стало известно, что украинский президент посетит с краткосрочным визитом Париж, где встретится тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

«Завтра Зеленский летит в Турцию на встречу с Эрдоганом. А на следующей неделе летит в Париж к Макрону (с которым у Эрдогана очень тяжелые отношения). Интересная челночная дипломатия. Но абстрагируясь от личностей, очевидно, что Зеленский пытается понять позицию ведущих игроков по нынешней военной ситуации вокруг Украины и на Донбассе», – пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

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