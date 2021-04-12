Не надо «подпитывать воинствующий Киев» – Лавров вынес предупреждение Эрдогану

Турция входит в число стран, которые плохо анализируют безответственное поведение Украины и провоцируют её на агрессивные действия в Донбассе, поставляя оружие киевскому режиму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя продажу Анкарой Киеву ударных беспилотников Bayraktar.

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Недавно президент Зеленский вернулся из Турции, где заручился поддержкой Эрдогана и заявил о закупке Украиной турецких боевых беспилотников.



Симферополь, Валентин Карамазов



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