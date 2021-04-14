Украина заявила о «заинтересованности» в диалоге США и России

Официальный Киев неожиданно отказался от призывов к США «давить на Россию», чтобы принудить её отказаться от поддержки Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что «тупиковую ситуацию» на востоке Украины сможет разрешить только диалог между Вашингтоном и Москвой, заявил представитель Киева при ООН Сергей Кислица.

«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – подчеркнул он и добавил, что взаимодействие США и РФ поможет также ослабить противостояние в Черноморском регионе.

«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил Кислица.

Как известно, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Позже президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести стратегические переговоры на нейтральной территории.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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