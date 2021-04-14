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Среда, 14 апреля 2021, 14:45 мск

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В НАТО похвалили Зеленского за «сдержанность перед лицом российской агрессии»

Фото: novyny.org

Президент Владимир Зеленский удостоился похвалы от НАТО за то, что «сдержался» и не ответил на «масштабную провокацию России» в Донбассе и на границе Украины.

Напомним, ранее вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

После этого киевские дипломаты и чиновники поспешили заверить международное сообщество, что Украина не собирается предпринимать наступательные действия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на официальном сайте Альянса появилось заявление с поддержкой Украины и традиционными бездоказательными обвинениями в адрес России.

«Возглавляя встречу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить наращивание военной мощи, прекратить провокации и эскалацию ситуации. НАТО продолжает призывать Россию соблюдать Минские соглашения, прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинской территории. Союзники также продолжают призывать Россию к конструктивному участию в ОБСЕ в ее военной деятельности. Они похвалили Украину за сдержанность, проявленную перед лицом провокаций России», – говорится в релизе пресс-службы НАТО.

Крым. Другие новости 14.04.21

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