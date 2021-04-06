«Зеленский получил добро на войну с Новороссией»: в Госдуме выступили за включение Донбасса в состав России

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о намерении Киева развязать крупнейшую с конца Второй мировой войну в Европе – на Донбассе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня перед пленарным заседанием Госдумы, политик призвал признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик и, возможно, принять их в состав РФ.

«Тревожная обстановка на Донбассе. Очевидно, что Украина не планирует выполнять минские соглашения. Видимо, Зеленский получил добро от Джо Байдена и явно готовится к войне с Новороссией. Это чревато последствиями для Украины, и президента Зеленского», – сказал Миронов.

По его мнению, в такой ситуации «было правильно признание независимости Донбасса». «Если жители к этому придут и будут призывать Россию, чтобы они вошли в состав РФ, я считаю правильно это сделать», – подчеркнул Миронов.

При этом лидер «эсеров» обратил внимание, что его партия выступила за признание независимости донбасских республик еще в 2014 году. «Мы считаем, что единственный вариант предотвращения самого крупного военного конфликта в Европе со Второй мировой войны – тот, который я сейчас озвучил», – заключил политик.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 06.04.21

Экс-губернатор Белозерцев подтвердил получение 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля. / В России обнаружили более полутора тысяч сайтов лжебанков. / Страховщиков настаивают на увеличении тарифов ОСАГО для такси. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»