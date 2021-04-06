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Вторник, 6 апреля 2021, 12:51 мск

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«Зеленский получил добро на войну с Новороссией»: в Госдуме выступили за включение Донбасса в состав России

Фото: Reuters

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о намерении Киева развязать крупнейшую с конца Второй мировой войну в Европе – на Донбассе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня перед пленарным заседанием Госдумы, политик призвал признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик и, возможно, принять их в состав РФ.

«Тревожная обстановка на Донбассе. Очевидно, что Украина не планирует выполнять минские соглашения. Видимо, Зеленский получил добро от Джо Байдена и явно готовится к войне с Новороссией. Это чревато последствиями для Украины, и президента Зеленского», – сказал Миронов.

По его мнению, в такой ситуации «было правильно признание независимости Донбасса». «Если жители к этому придут и будут призывать Россию, чтобы они вошли в состав РФ, я считаю правильно это сделать», – подчеркнул Миронов.

При этом лидер «эсеров» обратил внимание, что его партия выступила за признание независимости донбасских республик еще в 2014 году. «Мы считаем, что единственный вариант предотвращения самого крупного военного конфликта в Европе со Второй мировой войны – тот, который я сейчас озвучил», – заключил политик.

Москва, Александра Быстрицкая

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