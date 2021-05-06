Генсек НАТО заявил о скоплении войск РФ «на Украине и вокруг неё»

«Десятки тысяч» российских военных находятся на территории Украины и по периметру её границ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением накануне заседания в Брюсселе министров обороны стран-членов ЕС выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы обсудим модель агрессивного поведения России. Десятки тысяч российских военнослужащих остаются на Украине и вокруг неё – больше, чем до недавнего обострения напряженности. Также Россией введены ограничения в Черном море, в том числе в Керченском проливе», – цитирует Столтенберга пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Напомним, Россия в апреле предприняла демонстративные военные манёвры в ответ на приготовления Киева к наступлению в Донбассе. Позже глава минобороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить «проверку войск» Южного военного округа.

Однако сейчас Украина и Запад обвиняют Москву в том, что она якобы не торопится отводить войска в места постоянной дислокации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.05.21

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