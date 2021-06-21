$100 млн для отражения Украиной «российской агрессии» пока полежат в США

Вашингтон не отказывается от финансовой помощи для украинской армии, а все инсинуации на этот счёт являются «ерундой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии для «Фокс ньюс» заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он уточнил, что США уже оказали Киеву всю необходимую военную помощь, а запланированные ранее 100 миллионов долларов сейчас зарезервированы и будут в срочном порядке перечислены, как только Россия введёт свои войска на Украину.

«Когда войска РФ были отведены, так и не войдя на Украину, мы перевели этот пакет в резерв на случай, если он понадобится в будущем. Эти средства имеются, россияне знают, что они есть, и украинцы знают, что они есть. Но утверждения о том, что мы удержали какую-либо помощь в целях безопасности для Украины, являются попросту ерундой», – сказал Салливан.

Напомним, Россия в начале апреля предприняла демонстративные военные манёвры в ответ на приготовления Киева к наступлению в Донбассе. Через две недели глава минобороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить «проверку войск» Южного военного округа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.06.21

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