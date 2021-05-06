Зеленский пожаловался на «десятки тысяч человек и техники» РФ у границ Украины

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Москва не хочет отводить войска от границ Украины после объявления о завершении учений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве.

Напомним, Россия в апреле предприняла демонстративные военные манёвры в ответ на приготовления Киева к наступлению в Донбассе. Позже глава минобороны РФ Сергей Шойгу приказал завершить «проверку войск» Южного военного округа.

«О численности контингента России. То, что мы видим, – это десятки тысяч человек и техники. Мы видим и отмечаем: 3,5 тысячи военных, которые только начали отведение войск, которые покинули временно оккупированный Крым. В остальных местах мы не увидели отведения. Поэтому угроза сохраняется...», – пожаловался Зеленский.

В свою очередь, Блинкен поддержал украинского президента и раскритиковал Россию, однако похвалил Киев за «сдержанность» и отметил важность соблюдения Минских соглашений для мира в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.05.21

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