«Опасность сохраняется» – украинский генерал призвал не надеяться на отвод войск РФ

Наступление Украины в Донбассе чревато мгновенным масштабным ответом со стороны России, которая, несмотря на заявление министра обороны Сергея Шойгу, не отвела основную массу своих войск после апрельских учений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «сохраняющейся опасности» для Киева заявил бывший начальник Генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко.

«Реально, на сегодняшний день отведены всего порядка трех с половиной тысяч военнослужащих из общего количества, которое называлось от 80-ти до 120-ти, и даже называлась цифра в 150 тысяч.

Я всегда говорил, и еще раз повторюсь, что частично личный состав, может быть, и отведен. Но техника осталась. Причем, был дан такой посыл основной – Шойгу, когда ставил задание на отвод войск, возвращение в пункты постоянной дислокации, говорил, что часть техники останется – тех воинских частей, которые будут принимать участие в учениях «Запад-2021» (совместно с Белоруссией – прим. «НД»).

Действительно, эта техника осталась, причем и на тех базах, которые были уже развернуты Россией в период 15-16-17-18 годов, где были сформированы новые соединения. Речь идет и о 8-й армии, и о 20-й армии, про большое количество воинских частей, которые были сформированы вдоль и вблизи границ Украины, техника, которая осталась на полигонах в районе Воронежа – все это говорит о том, что опасность сохраняется, она будет долгосрочной. Я считаю, что обострения будут цикличными, иметь цикличную особенность», – приводит слова Муженко «ПолитНавигатор».

Как известно, в начале апреля вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов украинской армией территории ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.21

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