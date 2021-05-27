ФСБ укрепляет границу с Украиной из-за «недружественных действий» Киева

Федеральная служба безопасности РФ принимает адекватные меры на границе в ответ на неблагоприятную динамику развития событий в украино-российских отношениях.

Как передаёт Корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель директора ФСБ, руководитель Пограничной службы России Владимир Кулишов.

«Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию её технического оснащения», – приводит слова Кулишова РИА Новости.

По его словам, граница с Украиной оборудована всеми необходимыми средствами контроля и слежения, а Погранслужба РФ готова к любому обострению ситуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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