«Готовимся к самопожертвованию» – в Киеве признали бесполезность «стены Яценюка» для «защиты от РФ»

Так называемый проект «Стена», который был инициирован экс-премьер-министром Арсением Яценюком и предусматривал обустройство украино-российской границы огромным рвом и заградительным забором, больше не существует.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко.

Он посоветовал украинцам готовиться к «самопожертвованию» и уповать на «мужество наших воинов» в случае «российской агрессии».

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется только с негативными проявлениями (коррупция и растрата – прим. «НД»)», – заявил Дейнеко и добавил, что дальнейшая судьба проекта зависит от «желания общества».

«Это зависит только от нас. И от того, что именно хочет видеть общество на границе со страной-агрессором. Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от неё защитила, стала своеобразным саркофагом от российских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию, а также – мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», – приводит «ПолитНавигатор» слова начальника украинской погранслужбы.

Ранее сообщалось, что «Европейский вал» по восточной границе Украины или, по другому, «Стена Яценюка», которая должна была «спасти Украину и Европу» от «нашествия российских орд», построена лишь на 40%. Однако и эти цифры вызвали сомнение у экспертов.

Отметим, что проект «Стена» или «Европейский вал», принятый кабинетом министров Арсения Яценюка в 2016 году, был рассчитан на четыре года и 4,1 миллиарда гривен, что составляло на то время около 160 миллионов долларов.

Общая протяжённость сухопутной границы Украины с Россией 1974,04 километров. Согласно украинскому проекту, граница на всём её протяжении должна была оборудоваться бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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