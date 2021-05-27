«Роем по плану» – Киев опроверг заявления Москвы о крахе строительства «стены Яценюка»

Так называемый проект «Стена», который был инициирован экс-премьер-министром Арсением Яценюком в 2016 году и предусматривал обустройство украино-российской границы огромным рвом и заградительным забором, пока не закрыт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя слова первого заместителя директора ФСБ РФ, руководителя Пограничной службы России Владимира Кулишова о фактическом прекращении работ украинской стороной из-за отсутствия финансирования.

«Работы ведутся, а все остальное вы можете прочесть в интервью, которое озвучивал глава Госпогранслужбы (Сергей Дейнеко – прим. «НД») по инженерному обустройству границы», – сказал Демченко журналистам.

Между тем, сам глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил недавно, что «стена Яценюка» фактически прекратила существование.

Он даже посоветовал украинцам готовиться к «самопожертвованию» и уповать на «мужество наших воинов» в случае «российской агрессии».

«Проекта «Стена» нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект «Стена» ассоциируется только с негативными проявлениями (коррупция и растрата – прим. «НД»)», – заявил Дейнеко и добавил, что дальнейшая судьба проекта зависит от «желания общества».

«Это зависит только от нас. И от того, что именно хочет видеть общество на границе со страной-агрессором. Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно от неё защитила, стала своеобразным саркофагом от российских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию, а также – мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», – призывал Дейнеко.

Отметим, что проект «Стена» или «Европейский вал», принятый кабинетом министров Арсения Яценюка в 2016 году, был рассчитан на четыре года и 4,1 миллиарда гривен, что составляло на то время около 160 миллионов долларов.

Общая протяжённость сухопутной границы Украины с Россией 1974,04 километров. Согласно украинскому проекту, граница на всём её протяжении должна была оборудоваться бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.21

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