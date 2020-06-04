На Украине разворовали 60% «Европейского вала» по границе с Россией

«Европейский вал» по восточной границе Украины или, по другому, «Стена Яценюка», которая должна была «спасти Европу» от «нашествия российских орд», построена лишь на 40%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Госпогранслужбе Украины в ответ на запрос неправительственной организации State Watch.

Однако и эти данные вызывают большое сомнение, так как в ответе украинских пограничников говорится об освоении всего 53 млн гривен на недострой.

Напомним, проект «Стена» или «Европейский вал», принятый кабинетом министров Арсения Яценюка в 2016 году, был рассчитан на четыре года и 4,1 миллиарда гривен, что составляло на то время около 160 миллионов долларов. То есть, 40% стены – это 1 миллиард 640 миллионов гривен, а не 53 млн гривен.

Общая протяжённость сухопутной границы Украины с Россией 1974,04 километров. Согласно украинскому проекту граница на всём её протяжении должна была быть оборудована бетонными заграждениями, контрольно-следовыми полосами, противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников.

Что из всего этого построено на 53 миллиона гривен, остаётся только гадать.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.20

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